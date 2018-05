Pri obhliadke miesta činu zavraždeného Kuciaka boli zistené nedostatky

Na zistené nedostatky prokurátor bezodkladne reagoval. Informovala o tom hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová.

"Vzhľadom na to, že uvedený vyšetrovateľ už nie je vo veci činný, prokurátor nemôže vykonať vo vzťahu k nemu žiadne ďalšie opatrenia. V súčasnosti ÚŠP nedisponuje informáciou, ktorá by nasvedčovala podozreniu z úniku informácií smerom k funkcionárom PZ. Pokiaľ by dozorujúci prokurátor zistil, že informácie z vyšetrovacieho spisu boli sprístupnené zákonom neoprávnenej osobe, bezodkladne bude vo veci konať," dodala hovorkyňa ÚŠP.

Rodičom zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej sprístupnili časť vyšetrovacieho spisu. Pre televíziu Markíza a televíziu Joj to potvrdil právny zástupca Kuciakovej rodiny Daniel Lipšic. Podľa neho bola prvotná obhliadka miesta činu "spackaná". Vychádza z časti spisu, ktorú sprístupnili rodinám zavraždenej dvojice minulý týždeň.