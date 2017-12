Záchranári budú počas Silvestra v pohotovosti: Intoxikovaných ľudí pravidelne pribúda

„Na prelome rokov 2016 a 2017 sme vyslali posádky záchrannej zdravotnej služby k 75 ľuďom, ktorí boli intoxikovaní alkoholom. Z tohto počtu bolo až 17 detí,“ uviedla hovorkyňa OSZZS SR Alena Krčová. Najmä u detí pritom môže mať otrava alkoholom až fatálne následky.

„Deti majú citlivejší organizmus, navyše nemajú odhad a sú schopné vypiť väčšie množstvo najmä tvrdého alkoholu. V prípade neposkytnutia pomoci pritom hrozia rôzne zdravotné komplikácie, v krajnom prípade aj udusenie zvratkami,“ dodala Krčová. Oslava s kamarátmi a s alkoholom sa tak môže skončiť smrťou.

Najlepšou prevenciou je podľa jej slov jednoducho nepiť. Ak to však dieťa s alkoholom preženie, treba mu podať prvú pomoc. "V prípade, že je v bezvedomí, uložíme ho do bočnej stabilizovanej polohy, aby sa neudusilo zvratkami. Voláme linku tiesňového volania 155 a riadime sa pokynmi operátora. Až do príchodu profesionálnych záchranárov dieťa kontrolujeme, či dýcha. Ak nedýcha, okamžite začneme s kardiopulmonálnou resuscitáciou - oživovaním. Pokiaľ ju neovládame, operátor tiesňovej linky 155 telefonicky poradí, ako ju vykonávať," zhrnula Krčová.