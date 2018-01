Mali ste ťažký Silvester? Zbavte sa opice rýchlejšie, TOTO vás zaručene postaví na nohy

Veľa vody

Za každý pohárik alkoholu vypite pohár vody - aj keby to malo byť nasledujúci deň. Vaše telo potrebuje vodu, aby nariedilo toxíny a tie sa mohli ľahšie vyplaviť. Keď nevypijete dostatok tekutín, telo bude odoberať vodu z vašich tkanív.

Celozrnný toast

Alkohol znižuje hladinu cukru v krvi, takže čokoľvek, čo ju pomôže znovu zvýšiť, vám tiež pomôže cítiť sa lepšie. Pomaly spaľované sacharidy, ako je plátok celozrnného toastu alebo napríklad ovsené vločky vás zasýti a pomôže obnoviť hladinu cukru v krvi. Medzi ďalšie vhodné potraviny patrí napríklad hnedá ryža, cícer alebo sladké zemiaky.

Cappuccino

Dávka kofeínu roztiahne cievy a pomôže tak zmierniť tlak v hlave aj úpornú bolesť. Radšej ale vymeňte šálku čierneho čaju či čiernej kávy za latté alebo cappuccino, pretože mlieko pomôže vyrovnať hladinu cukru v krvi.

Vajcia

Či už miešané, varené alebo ako volské oko - vajcia obsahujú cysteín; aminokyselinu, ktorá pomáha prečistiť pečeň od toxínu acetaldehydu, ktorý spôsobuje opicu. Cysteín sa vyskytuje aj v mnohých ďalších potravinách vrátane jogurtu, kuracieho mäsa, mlieka, cesnaku či cibule.

Nakladané uhorky

Aj keď by vás napríklad nakladané uhorky ako potravina prvej voľby na zahnanie ranného hladu po nočnom pití nenapadla, tento babský recept vám pomôže, aby ste sa rýchlejšie cítili lepšie. Uhorky sa nakladajú do nálevu, ktorý okrem iného obsahuje cukor, soľ, vodu či ocot, takže niekoľko nakladaných uhoriek (spoločne s nálevom, ktorým nasiakli) vám pomôže vyvážiť elektrolyty. A stojí za to upiť aj trochu samotného nálevu.

Avokádo

Pitie alkoholu vás núti močiť častejšie ako obvykle a kvôli tomu strácate veľa dôležitých výživných látok. Avokádo je skvelý zdroj draslíka, čo je jedna z látok, ktoré po konzumácii alkoholu potrebujete v tele doplniť - spoločne s vodou a sodíkom. Slušnú dávku draslíka doplní tiež porcia špenátu, banány či pomaranče. Veľká dávka pomarančového džúsu síce môže znieť lákavo, ale celý pomaranč je z hľadiska výživných látok vhodnejší.

Celozrnné raňajkové cereálie

Pitie alkoholu ničí vitamín B1, ktorý je tiež známy ako tiamín a pomáha telu meniť jedlo na energiu. Doplnenie zásob vitamínu B1 vám pomôže rýchlejšie sa zotaviť, a preto si doprajte misku celozrnných raňajkových cereálií.

Mango

Kvôli dehydratácii a nedostatku spánku sa cítite otupení a slabí. Pokiaľ ale doplníte glukózu, telo dostane ľahký zdroj energie. Fruktóza, čo je cukor obsiahnutý v ovocí ako je mango, pomôže zdroj glukózy doplniť a telo získa energiu, aby sa dokázalo zbaviť alkoholu. Aj keď vás mango - alebo napríklad hrsť bobuľového ovocia - opice úplne nezbaví, obsah vody v ovocí pomôže telo hydratovať a vy sa budete cítiť lepšie.