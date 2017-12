Vodičom sťaží cestu zima: Pozor na poľadovicu a na severe aj na záveje

BRATISLAVA - Od dnešného neskorého večera sa od západu Slovenska začne tvoriť poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu najnižšieho prvého stupňa pred poľadovicou dnes od 20:00 pre západ Slovenska, a to pre celý Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj a okresy Myjava a Nové Mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji.

Meteorológovia zároveň varujú, že v hornatých oblastiach na severe Slovenska môže vietor na cestách vytvárať snehové jazyky a záveje. Výstraha 1. stupňa pred nimi platí od 22:00 až do nedeľného rána, do 9:00. Pozor by si mali dať vodiči v okresoch: Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Kežmarok.