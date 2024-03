James Blunt v Bratislave, 6.3.2024

Do Bratislavy dorazil s novými pesničkami, no nevynechal ani osvedčené hity, vrátane tých najväčších You're Beautiful, Wisemen, 1973 či Goodbye My Lover. Vo februári James Blunt oslávil 50. narodeniny a tento dôležitý míľnik pretavil aj do svojho zatiaľ posledného štúdiového albumu Who We Used To Be z októbra minulého roka. Po ňom nazval tiež aktuálne turné. Jednou z jeho zastávok bola v stredu 6. marca i TIPOS Aréna.