The Cure lámu s aktuálnym turné rekordy

Galéria fotiek (1) Robert Smith, The Cure v Hamburgu, 17.10.2022

A to aj napriek tomu, že Robert Smith celkom otvorene bojuje za udržanie priaznivých cien vstupeniek. Turné Shows Of A Lost World zarobilo 37,5 milióna dolárov a predalo sa naň viac ako 547 000 vstupeniek. Najúspešnejšie koncerty sa konali v Los Angeles, kde hrali The Cure tri noci po sebe a zarobili spolu 4,9 milióna dolárov pri počte 50 800 predaných lístkov. Turné sa tak stalo najpredávanejším v celej kariére kapely.