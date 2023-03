HAVAJ – Ako vodič z povolania jazdil naprieč celým Slovenskom až do Rakúska, napokon ho život stála zrážka áut len kúsok od domova. Lukáša (†37) prevážal v kritickom stave do nemocnice vrtuľník, odkiaľ prišla zdrvujúca správa pre manželku i deti. Smútia za ním aj opatrovateľky, ktoré vozil do práce. K tragickej havárii došlo v […]