Prečo sú z niektorých boháči a z druhých chudáci? Toto je 8 najväčších rozdielov v myslení

Je to naozaj tak, že mať alebo nemať peniaze je len otázkou voľby? Niektorí s týmto tvrdením možno nebudú súhlasiť, no aj Bill Gates povedal: „Nie je vaša vina, že ste sa narodili ako chudobný, ale vaša vina bude, ak chudobný aj zomriete." Neexistuje teda žiaden dôvod, prečo by človek nemohol zbohatnúť. Bohatstvo nemá preferencie, nevie ani diskriminovať. Je to voľba, ktorú musíte urobiť.