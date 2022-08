Galéria fotiek (1) Yeal a Lula, videoklip ty a ja

Yael predstavuje videoklip k emotívnemu singlu Ty a ja, v ktorom si vymieňa nežné pohľady a dotyky so známou influencerkou Lulou. Na prvý pohľad sa zdá, že Yael a Lula tvoria zamilovaný pár, no vizuál skladby Ty a Ja napokon pripomína krásne vyznanie jedného voči druhému a dvojica to vo videoklipe zahrala naozaj presvedčivo.