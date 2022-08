#Vieš si predstaviť, žeby si sa stal majiteľom súkromného ostrova? Byť pri mori kedy chceš a mať svoju vlastnú pláž len a len pre seba. Znie to ako sen? Za prijateľnú cenu sa však skutočne môžeš stať vlastníkom škótskeho ostrova. Má to ale háčik. Rozmýšľal si niekedy nad tým, že by si si zaobstaral svoj …