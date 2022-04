Red Hot Chili Peppers pokračujú s albumom Unlimited Love presne tam, kde skončili v roku 2009

Galéria fotiek (1) Red Hot Chili Peppers, 2021

Ikonický gitarista John Frusciante priviedol spoločne s producentom Rickom Rubinom kalifornskú zostavu späť k melodickému zvuku z čias albumov Stadium Arcadium či By The Way. Zatiaľ čo otrlých fanúšikov výdatná zbierka 17(!) pesničiek nesklame a ich hlad po "poctivých" Peppers k spokojnosti ukojí a servíruje viacero výrazných momentov, očakávania akýchkoľvek inovácií v kontexte súčasných trendov by boli márne.