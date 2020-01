RECENZIA Muzikál Cats je bezpohlavným filmovým peklom, ktoré si nezaslúži vidieť ani tvoja najhoršia expriateľka

BRATISLAVA - Nie som ten typ človeka, ktorý si na začiatku nového roka dáva množstvo predsavzatí. Tentokrát som však urobil výnimku a povedal si, že prestanem fajčiť. Niekoľko dní sa mi to úspešne darilo, no potom som sa pristihol, ako po ceste z kinosály do svojho auta fajčím už tretiu cigaretu. A vlastne sa na seba vôbec nehnevám, bol som totiž na premiére filmovej verzie muzikálu Cats.