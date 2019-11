„Greta Thunberg“ už aj v škandinávskom fantasy?

Do kín sa koncom novembra chystá temný epos z prostredia bájnej Valhaly, vikinského sídla bohov, kam po smrti odchádzajú najväčší hrdinovia. Režisér Fenar Ahmad sa vo filme Valhala: Ríša bohov rozhodol oživiť ikonický komiks Petra Madsena z 80. rokov, vychádzajúci zo severskej mytológie. V kultovom príbehu z chladného severu sa bohovia musia spojiť so smrteľníkmi, aby sa spolu pokúsili odvrátiť koniec sveta (Ragnarok).

Bohovia Thor a Loki sa vyberú do sveta ľudí (Midgardu), odkiaľ si ako otrokov odvedú dve vikinské deti – Røskvu a Tjalfeho. Spolu s pozemšťanmi sa vydávajú na dobrodružnú cestu späť do Asgardu, kráľovstva bohov, kde sa nachádza mýtická Valhala. Ukazuje sa, že mier vo Valhale je vážne ohrozený, zo zajatia sa totiž oslobodil obrovský vlk Fenrir a podľa legendy bohom hrozí definitívny zánik. Odin, Thor, Loki a ďalší zo severského panteónu sa budú musieť v osudovom boji postaviť odvekým nepriateľom, divokým obrom. Prekvapivú pomocnú ruku však bohovia môžu dostať od tých zdanlivo najbezbrannejších – od smrteľníkov.

Kľúčovú úlohu v boji o osud sveta zohrá predovšetkým malá Røskva, akási mýtická predchodkyňa Grety Thunbergovej. Táto odhodlaná dievčina sa nebojí vstúpiť medzi vládcov sveta a prehovoriť k nim ako k seberovným. Po boku tých najmocnejších sa vrhá do zápasu o záchranu Valhaly aj svojho brata. Práve preto Røskvu mnohí diváci pripodobňujú ku kontroverznej švédskej tínedžerke, o ktorej tak často počúvame v dnešných médiách.

No nielen tento aspekt príbehu spája film Valhala: Ríša bohov so súčasnosťou. Sám režisér, dieťa irackých emigrantov (mimochodom, narodil sa v bývalom Česko-Slovensku), v ňom vidí ďalšiu paralelu s aktuálnym dianím vo svete, ale aj so svojím vlastným životom: „Podľa môjho názoru je to tak trochu príbeh o utečencoch, keďže Tjalfe a Røskva sú vzatí od svojich rodičov v Midgarde a prichádzajú do Valhaly. Síce stratili to, čo mali, ale získali niečo nové.“

Na to, aby ste si tento výpravný film užili, však nemusíte sledovať súčasné udalosti ani vyznať sa v severskej mytológii. Určite si vás získa jeho dokonale vybudovaná temná atmosféra, nádherné zábery na dychberúcu škandinávsku prírodu a predovšetkým talentovaní herci.

Charizmatického Rollanda Møllera, predstaviteľa kultového Thora, môžete poznať napr. z minuloročnej česko-slovenskej snímky Sklenená izba, z hollywoodskeho trháku s Charlize Theronovou Atomic Blonde alebo z akčného trileru Muž vo vlaku, v ktorom sa objavil po boku skvelého Liama Neesona. V detských rolách zahviezdila Cecilia Loffredo ako odvážna Røskva a Saxo Moltke-Leth ako jej starší brat Tjalfe.

Zachráni malé dievča božskú Valhalu alebo to bude celé inak? Príďte sa presvedčiť na vlastné oči. Dobrodružné fantasy Valhala: Ríša bohov si môžete vychutnať v kinách od 28. novembra s českým dabingom.

