V poslednej dobe sa však veľa hovorí o tom, ako umelá inteligencia vstupuje do sveta hudby a tvorí vlastné skladby. Som však presvedčený, že žiadna technológia, vrátane AI, nemôže nahradiť ľudskú dušu a emócie, ktoré sú súčasťou tohto žánru. Tu je pár dôvodov, prečo by to nemalo fungovať a prečo to nebude trend.