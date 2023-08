James Blunt sa budúci rok vráti do Bratislavy!

(Zdroj: Predpredaj.sk)

Jeden z najúspešnejších popových spevákov nedávnej minulosti vystúpi v rámci svojho turné The Who We Used To Be Tour aj v Bratislave. Koncert sa uskutoční 6. marca 2024 v TIPOS Aréne – Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.

Vstupenky budú v predaji v sieti Predpredaj.sk od piatka 1. septembra 2023 od 10:00 hod.

Na koncerte v Bratislave James Blunt predstaví svoj nový album, ktorý vychádza koncom októbra a ktorého názov si James požičal opäť aj na svoje aktuálne turné. 2. augusta zverejnil prvý singel z albumu The Who We Used To Be pod názvom Beside You.

Bývalý vojak James Blunt predal celosvetovo viac ako 20 miliónov kópií albumov, pričom jeho debut Back To Bedlam 2004 sa stal vo Veľkej Británii najpredávanejšou nahrávkou nultých rokov 21. storočia. Je držiteľom dvoch Brit Awards, dvoch Ivor Novello Awards, dvoch MTV Video Music Awards a piatich nominácií na Grammy.

K jeho najúspešnejším hitom patria skladby You're Beautiful, Wisemen, Goodbye My Lover, Carry You Home či 1973.

James Blunt už na Slovensku vystúpil a dokázal fanúšikom, že okrem zaľúbených piesni v ktorých je majster, dokáže riadne prekvapiť svojim tancom medzi divákmi, či zoskokmi z pódia. Rozhodne to nebude žiadna nuda 6.marca v TIPOS Aréne – Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Predaj vstupeniek začína 1. septembra o 10:00 hod. v sieti Predpredaj.sk.

