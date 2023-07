Robin Zoot z Milion Plus si na konto pripísal nový singel: Vypočuj si vydarenú novinku

Majestátna česká rapová stajňa Milion Plus nám začiatkom mesiaca pustila svoj nový spoločný album. Na projekte s názvom Krtek Forever sme našli naozaj nejeden hit a dostali sme naozaj výdatnú nádielku. Avšak Robin Zoot si povedal, že to nestačilo a pred pár dňami nám on sám vydal svoj vlastný nový singel. O čom je?