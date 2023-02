Populárny seriál The Last of Us baví fanúšikov stále viac: Scéna so žabou a klavírom sa stala virálnou

Len za pár týždňov nazbierala seriálová adaptácia videohry The Last of Us od HBO Max hneď niekoľko úspechov a nevídanú popularitu. Rozpráva príbeh preživších obyvateľov, ktorí sa snažia utiecť z post apokalyptického mesta. Jednou z hlavných postáv je bývalý vojak Joel, ktorého úlohou je prepašovať z nebezpečnej zóny štrnásťročnú Ellie.