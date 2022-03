Galéria fotiek (1) Bratislava Hot Serenaders, Kulturfabrik Hainburg, 26.2.2022

Orchester Bratislava Hot Serenaders oslavuje 30. výročie svojho pôsobenia najlepším možným spôsobom, a to novým, v poradí už trinástym albumom. Pôvodne ho členovia orchestra chceli optimisticky nazvať My Troubles Are Over, v nádeji, že pandémia už pominie a svitne na lepšie časy.