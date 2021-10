RECENZIA Remake dánskej drámy The Guilty dorazil na Netflix: Ako sa podaril film tentokrát?

HOLLYWOOD - Pred tromi rokmi sme mali aj v našich kinosálach možnosť vidieť dánsku drámu Den skyldige, v preklade – Vinný. Nebol by to však americký Hollywood, aby originálny nápad nespracoval po svojom. Problém je, že novinka The Guilty, ktorú vyprodukoval streamovací gigant Netflix, si zachovala formu a dokonca aj obsah dánskeho originálu. Stojí napriek tomu za tvoj čas a podal Jake Gyllenhaal lepší herecký výkon Dán Jakob Cedergren?