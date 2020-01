LOS ANGELES - #V roku 1995 sa na filmovej scéne naplno ukázal dovtedy neznámy Michael Bay so svojím režisérskym debutom s názvom Bad Boys. Do hlavných úloh sa sa dostalo nehviezdne obsadenie (prekvapení, čo?), konkrétne Will Smith a Martin Lawrence. Zatiaľ čo prvého spomínaného Američania poznali hlavne zo seriálu Fresh Prince, Lawrence zase bavil ľudí svojimi stand-upmi.