RECENZIA Priemerný Detektív Pikachu poteší každého fanúšika Pokémonov: Užijú si ho však aj ostatní?

BRATISLAVA - Osobne som ešte zažil tú éru, kedy sme si ako deti nemohli nechať ujsť nový diel populárneho seriálu Pokémon. Na škole sa vo veľkom menili kartičky týchto roztomilých postavičiek a úprimne, na chvíľu som podľahol aj obrovskému šialenstvu okolo mobilnej hry Pokémon Go. Vysoké očakávania pred úplne prvým celovečerným hraným filmom boli teda na mieste. Poďme sa pozrieť na to, ako to dopadlo.