Na Magentovom cirkuse aj Paci Pac, nezabudnite prísť v cirkusovom

Najbližšia sobota bude patriť cirkusantom, choduliarom, žonglérom a akrobatom. Festivalový cirkus bude ale bez živých zvierat. Nebudú chýbať ale zvierací maskoti. Okrem cirkusovej zábavy sa môžete tešiť aj na množstvo súťaží v LEGO® ZÓNE a kopec cien z filmu LEGO® MOVIE2, ktoré detičky na podujatí môžu vyhrať.

Nastavte si budíky, program bude od rána

Tak, ako to už býva zvykom, začína sa rozcvičkou so SportkidsAcademy, tentokrát ale v maskách šašov a klaunov, s červenými nosami a farebnými parochňami. Hneď po nej prichádza na rad Sníček Hugo so svojimi pesničkami. Celý deň sa budeme spolu učiť cirkusové kúsky s CirkusKus, tancovať na obľúbené hity Mici a Mňau a veselého Mira Jaroša. Ten nemôže chýbať tak, rovnako tak ako kúzelník Peter Šesták a filmári, či žongléri z Teáter Komika. A aby toho nebolo málo, cirkusovú atmosféru rozbubnujú bubeníci alebo lepšie povedané VIVAŠAŠOVIA z Rádia VIVA.

Poznáme už aj program v zóne Minecraft Education Edition

Práve tu sa budú môcť deti čo to naučiť a zistiť, načo nám dospelým v skutočnosti slúžia počítače. Od rána až do večera si postupne v polhodinových blokoch vyskúšajú hravé vzdelávanie v oblasti enviromentálnej výchovy, Slovenského jazyka, Prírodných vied a matematiky. Nebude chýbať ani programovanie a množstvo zaujímavých súťaží.

„A presne toto je našim cieľom, nerobiť podujatie iba preto aby sa deti vybláznili, ale chceme mu dávať pridanú hodnotu v podobe vzdelávania, športu a mnoho iného,“ povedal jeden z organizátorov podujatia Radoslav Augustín z agentúry 8P.

Deti sa budú hrať celý deň

Počuli ste už o tom, že 16.februára bude na Telekom detskom festivale - Magentovom cirkuse aj LEGO® ZÓNA? Keď ste si nenechali v kinách ujsť LEGO® PRÍBEH 2, nemôžete vynechať ani toto. Tiež si budete môcť zahrať XBOX a Minecraft v jeho novej, edukatívnej verzii MINECRAFT EDUCATION EDICTION. Ťuki a Zajo Turbo si s deťmi určite radi zahrajú všelijaké hry a keď deťom dôjde sila, ponúknu ich zdravým ovocím z košíčka. Okrem toho budú pripravené rôzne zóny, zaujmú vás napríklad zóna tanca, športu, kreativity či zóna kúzelníkov.

Vyhrajte pobyt, sedací vak Mira Jaroša alebo auto Renault na víkend

Súťaže nebudú prebiehať len na pódiu, kde deťom rozdáme desiatkyLEGO® stavebníc, ale aj v jednotlivých zónach. Ak sa zastavíte v zóne MAMA a JA, budete môcť vyhrať hŕbu darčekov. Hlavnou cenou jerodinný víkendový pobyt od WELNESS HOTEL PATINCE, ďalšími cenami budú Ťuki balíčky, magentový balík od Telekomu, knihy pre celú rodinu od Albatros a príslušenstvo od Fix Distribution. Detičky poteší aj možnosť vyhrať LEGO® PRÍBEH 2 balíček, CD a DVD Paci Pac deťom či stolový mixér ETA 1102 90000 ActivmixInverso a 11 x 0,2l 100% ovocných a zeleninových štiav značky ZDRAVO od spoločnosti KON – RAD. Čaká vás tiež Auto Renault na víkend s plnou nádržou od Auto Lamač a sedací Happy vak Mira Jaroša.

Nevyhrá ale hocikto. Keďže sa jedná od cirkus, podmienkou je mať na sebe niečo cirkusové. Motýlik, červený nos, parochňu čokoľvek. Ak nemáte, nezúfajte. Práve v ŠAŠO zóne, ktorá bude označená tabuľkou „SÚŤAŽ“ si budete môcť tieto veci aj sami vyrobiť. Takže v podstate sa bude môcť zapojiť každý

Obľúbený Telekom detský festival bude aj vďaka generálnemu partnerovi – spoločnosti SLOVAK TELEKOMopäť o niečo otvorenejší verejnosti. Novinkou bude, že celé podujatie bude tlmočené do posunkového jazyka a všetci si tak budú môcť užiť to najlepšie zo sveta detí a rodičov.

Vidíme sa 16. februára od 9:00 do 19:00 v Bory Mall.

NEZABUDNITE, PODUJATIE JE ZADARMO

Prináša vám ho SportKidsAcademy a agentúra 8P.



GENERÁLNY PARTNER - SLOVAK TELEKOM

Hlavní partneri: KON - RAD, ŤUKI A Bory Mall.

Viac info na www.detskyfest.sk alebo na sociálnych sieťach Telekom Detský festival.

