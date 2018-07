Festival 7 dní - 7 nocí opäť s bohatým programom a nonstop kníhkupectvom

V polovici júla sa už po tretí raz sa v Banskej Bystrici uskutoční netradičné podujatia, ktoré založili literárni nadšenci. Od 16. do 22. júla 2018 bude bystrické kníhkupectvo Artforum na Hornej Striebornej 10 otvorené nonstop a mesto ožije pestrým, nielen literárnym programom.

Z pôvodnej myšlienky podujatia - priniesť týždňovú kníhkupeckú pohotovosť - vznikol za tri roky festival, ktorý do Banskej Bystrice prináša nebývalý program s literárnymi osobnosťami, hudbou, divadlom a ďalšími sprievodnými podujatiami.

Už budúci týždeň do Banskej Bystrice prídu diskutovať renomovaná česká spisovateľka Petra Hulová (16.7.), ale aj poľský publicista Ziemowit Szczerek (22.7.), ktorý sa dlhodobo venuje prostrediu bývalého východného bloku. Domácich autorov zastúpi debutujúci Radovan Potočár (21.7.), niekdajší laureát ceny Poviedka. Spomínať sa bude na nedávno zosnulého autora Petra Krištúfka (21.7.).

Zdroj: Archív Bad Karma Boy

Bohatý bude aj hudobný program. Festival otvorí inscenované čítanie z komiksu Nick Cave: Mercy on me (16.7.), premiéru nového programu svojich i otcových piesní uvedie Kubo Ursiny so skupinou Teatro Fatal (18.7.). Cez víkend na zaujímavých miestach Banskej Bystrice zahrajú projekty Bad Karma Boy (21.7.) a Archívny chlapec (22.7.).

Výnimočný zážitok na festival prinesie Divadlo Pôtoň, ktoré v koprodukcii so Štúdiom 12 pripravilo inscenáciu Americký cisár (19.7.) na motívy rovnomennej knihy Martina Pollacka. Výpravné predstavenie s obmedzenou diváckou kapacitou patrí k najsilnejším divadelným zážitkom tohto roka a netreba si ho nechať ujsť.

Zdroj: Kníhkupectvo Artforum

Detských návštevníkov poteší interaktívna výstava venovaná českému ilustrátorovi Miroslavi Šaškovi, ktorá bude sprístupnená počas celého festivalu v nonstop-kníhkupectve Artforum a do festivalu 7 dní — 7 nocí sa zapoja aj miestne letné kiná. Pod hviezdami premietnu romancu Daj mi tvoje meno (17.7.) a dokument Válek (19.7.), ktorý príde uviesť režisér Patrik Lančarič.

Pre tých, ktorí by chceli počas festivalu cestovať, pripravili organizátori v cykle Literárne disko pútavú diskusiu ku knihe Daniela Everetta Dobrú noc a pozor na hady (17.7.) o živote amazonského kmeňa Pirahov, premiéru bude mať nový literárno-cestovateľský formát StrelkΔ (18.7.), v ktorom Veronika Střelcová predstaví svoju cestu naprieč Islandom s knihami Jóna Kalmana Stefánssona.

Kompletný program s časmi a miestami podujatí nájdete na facebooku alebo na webe Literárnej bašty. Predpredaj lístkov na vybrané podujatia na . Hlavným partnerom Literárnej bašty je Fond na podporu umenia.

-reklamná správa-