BRATISLAVA - Už sú to dva roky, čo Michal Kubovčík spolu so Separom na totálku ovládli slovenský internet hudobným videoklipom na skladbu KPR. Za touto skratkou sa skrýva pojem kardiopulmonálna resuscitácia, ktorú by mal rozhodne poznať každý, aby mohol človeku zachrániť život.