BRATISLAVA - Historický moment slovenského MMA je práve tu. Našim prvým zástupcom v najprestížnejšej organizácii sveta sa stal Ľudovít „Lajoš“ Klein. Duel prebehne vo váhe do 66 kg na turnaji UFC 253, kde je hlavným ťahákom titulový súboj neporazených – Adesanya vs. Costa. Súperom bude nebezpečný Shane Young, ktorý má za sebou v UFC tri zápasy so skóre 2-1.