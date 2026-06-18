Stovky tisíc áut jazdia so SMRTEĽNE nebezpečnými airbagmi! Skontrolujte si, či medzi nimi nie je aj VAŠE!

BRATISLAVA - Stovky tisíc áut po celom svete jazdia s potenciálne smrteľne nebezpečnými airbagmi Takata. Automobilky z tohto dôvodu spustili zvolávacie akcie – do servisov musia naraz tisíce vozidiel BMW, Opel a ďalších značiek. Tento problém pritom už trvá niekoľko rokov. Chybné plynové generátory môžu pri aktivácii airbagu vystreliť kovové fragmenty do kabíny a vážne zraniť posádku, dokonca zapríčiniť smrť.
Airbagy Takata obsahujú plynový generátor, ktorý môže vplyvom vlhkosti, tepla a starnutia vytvoriť pri aktivácii príliš vysoký tlak. Ten môže roztrhnúť kovové puzdro, čo vedie k vystreleniu kovových fragmentov do interiéru vozidla a spôsobiť tak vážne zranenia alebo aj smrť, podobne ako šrapnely z granátov. V minulosti už spôsobil smrteľné následky.
Do servisu musí takmer 1,5 milióna áut BMW
Rozsiahla zvolávacia akcia sa týka takmer 1,5 milióna vozidiel značky BMW. Len v Nemecku musí do servisu viac ako 370-tisíc áut, píše portál ADAC. Dotknuté sú modely vyrobené medzi rokmi 2006 až 2015, vrátane:
- BMW 1er
- BMW 3er
- BMW M3
- BMW X1
- BMW X3
Airbag v autorizovanom servise kompletne vymenia, pričom oprava je bezplatná a väčšinou trvá menej než hodinu. To, čo sa to týka aj vášho auta, viete zistiť na webe MBW po zadaní identifikačného čísla VIN. Dotknutá výzva je vedená pod označením KBA č. 15308R, BMW kód 0032730300.
Týka sa to viac ako 900-tisíc áut značky Opel
Problém s airbagmi Takata sa dotkol aj značky Opel, píše portál ADAC. Celosvetovo ide o viac než 900-tisíc vozidiel. Opel dokonca upozorňuje, že pri niektorých modeloch platí okamžitý zákaz jazdy (STOP DRIVE). Dotknuté sú modely:
- Opel Astra (2005 – 2014)
- Opel Astra 10 (2009 – 2018)
- Opel Cascada (2012 – 2018)
- Opel Meriva (2009 – 2017)
- Opel Mokka (2011 – 2018)
- Opel Vectra (2003 – 2008)
- Opel Zafira (2011 – 2016)
- Opel Signum (2005 – 2008)
Opel uvádza, že zákaz jazdy sa týka najmä vozidiel v južnej Európe, no niektoré kusy sa mohli dostať do Nemecka či iných štátov ako dovážané jazdené autá. Preto majú majitelia povinnosť okamžite prestať jazdiť, kým nebude airbag vymenený.
Výrobca pripomína, že majitelia musia mať aktuálne kontaktné údaje, aby ich bolo možné rýchlo informovať. "Prioritou značky je bezpečnosť a spoľahlivosť vozidla. Spoločnosť Stellantis postupne zvolá všetky dotknuté vozidlá do servisu na bezplatnú výmenu modulu airbagu vodiča. Výmena dotknutých dielov trvá približne jednu hodinu a je zdarma," uvádza na webe Opel, kde si taktiež majitelia dotknutých áut vedia overiť cez VIN, či sa zvolávacia akcia týka aj ich. "Dotknuté vozidlá spoznáte podľa kódu výzvy 'KU3', ktorý sa zobrazí po overení VIN," vysvetľuje Opel.
Zvolávacie akcie ďalších automobiliek
Zvolávacie akcie platia kvôli rovnakému problému aj u ďalších známych automobiliek. Celosvetové sťahovanie airbagov Takata z trhu sa týka napríklad aj modelov značky Škoda. Tieto airbagy boli inštalované do vozidiel Škoda v rokoch 2012 až 2018. Na webe automobilky Škoda si taktiež cez číslo VIN môžete overiť, či sa tento problém týka aj vášho vozidla. "Ak sa tento problém týka vášho vozidla, okamžite navštívte autorizovaného servisného partnera Škoda, aby vám vymenili chybné komponenty," vyzýva Škoda, pričom upozorňuje, že zoznam postihnutých vozidiel sa na základe ich analýz pravidelne aktualizuje. Preto je potrebné občas skontrolovať, či nepribudlo do tohto zoznamu ďalšie vozidlo.
Celosvetová zvolávacia akcia na airbagy Takata sa týka aj modelov SEAT. "Vo vašej krajine sa v spoločnosti SEAT tieto airbagy montovali do vozidiel z rokov výroby (2009-2018). V kontrole VIN si pomocou identifikačného čísla vozidla, prosím, skontrolujte, či sa to vzťahuje aj na vaše vozidlo. Mali by ste tak urobiť opakovane, pretože zoznamy vozidiel sa pravidelne aktualizujú," upozorňuje Seat na webe a dodáva, že v prípade potvrdenia chybného airbagu treba navštíviť autorizovaný servis.
Vo vozidlách Volkswagen boli tieto airbagy inštalované predovšetkým v rokoch 2004 až 2018, píše na webe automobilka VW. Upozorňuje však, že tento časový rámec slúži iba ako orientačný. Či sa to týka vášho vozidla, zistíte pomocou kontroly VIN.
Problémové airbagy sa nachádzali aj vo vozidlách značky JEEP. Automobilka na webe konkretizuje, že airbagy TAKATA sa týkajú modelu JEEP WRANGLER (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
Nemecká automobilka Mercedes-Benz minulý rok zvolávala po celom svete do servisov približne 223-tisíc dodávok. Týkala sa modelov Viano a Vito vyrobených medzi decembrom 2002 a februárom 2006. V minulosti sťahovala nevyhovujúce vozidlá aj značka Nissan.