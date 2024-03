Žena sa ocitla v bizarnom milostnom trojuholníku: Jej partner (40) je posadnutý plyšovou hračkou!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Poznáte aj vy ten pocit, keď sa vo vzťahu cítite ako tretie koleso na voze? Presne to sa stalo aj istej žene, ktorej partner sa rozpráva so svojou plyšovou hračkou z detstva. Ich nezvyčajný životný príbeh aktuálne baví celý internet.

Jedna žena sa ocitla v milostnom trojuholníku kvôli fiktívnej postavičke, ktorá sa nejakým spôsobom votrela do jej vzťahu. Tvrdí, že jej partner má veľa fantastických vlastností a má pocit, že ich vzťah má potenciál – ale len vtedy, ak jej 40-ročný nápadník prestane so svojím čudným zvykom. Tento príbeh vyvolal na internete diskusiu, pričom mnohí muža kritizujú za jeho šialené správanie. Anonymná žena na sieti Mumsnet vysvetlila, že jej priateľ hovorí o svojej hračke Fluffym, akoby to bol skutočný človek. Medzičasom svoj príspevok vymazala. Ako ale informuje britský denník Mirror, v príspevku uviedla, že jej partner hovorí veci ako: „Hovoril som Fluffymu, ako sme sa včera večer skvele bavili a tiež by som mal ísť čoskoro spať, Fluffy je osamelý.“

(Zdroj: Getty Images)

Žena v príspevku ďalej uviedla, že ešte horšie je to, že ona už deti má, ale jej partner nie. „O Fluffym hovorí ako o svojom synovi, čo ma neskutočne rozčuľuje,“ napísala ďalej v príspevku. Niekoľkokrát svojho partnera požiadala, aby s tým prestal, pretože ju to rozrušuje. „Keď bolo jasné, že by sme sa mohli na budúcom rande intímne zblížiť, povedala som mu, že musí prestať. On naozaj prestal, ale začal znova po tom, čo sme sa spolu vyspali,“ dodala skormútená žena.

Stovky ľudí sa vrhli do sekcie komentárov, pričom mnohí označili toto správanie za obrovský vzťahový zlom. „Tipujem, že nemá veľa skúsenosti so vzťahmi, keď je Fluffy jeho číslo jedna,“ napísal jeden. Ďalší s ním súhlasil: „Ehm, čože?! Keby to bol jeho pes, tak to úplne chápem, ale plyšová hračka? Jednoducho nie.“ Niektorí dokonca navrhovali uniesť Fluffyho. Jeden z nich žartoval: „Nemôžeš Fluffymu povedať, aby povedal svojmu otcovi, že si utiekla so zajačikom a aby ťa už nekontaktoval? Nemôžeš spať s mužom, ktorý sa rozpráva so svojou plyšovou hračkou!“