Žena (30) dojčí svojho manžela: Vôbec sa za to nehanbím! Prezradila, čo to urobilo s ich vzťahom

NEW ORLEANS - Niektoré páry praktizujú zvláštne alebo nekonvenčné aktivity, ktoré môžu ľudí šokovať. Istá Američanka napríklad priznala, že už roky dojčí svojho manžela, pretože to vraj posilňuje ich vzťah.

Tridsaťročná Rachel Baileyová veľmi zvláštnym spôsobom posiňuje vzájomný vzťah so svojím manželom Alexandrom. Dojčí ho. Všetko sa to začalo v roku 2016, keď porodila svoje prvé dieťa a mala silnú laktáciu. Nevedela, čo s prebytočným materským mliekom, a tak Alexander navrhol, že ho bude odsávať a konzumovať on.

"Keď som dojčila môjho najstaršieho syna Troya, išli sme na výletnú plavbu. Zabudla som si však doma odsávačku mlieka a niekoľko dní som kvôli tomu mala strašné bolesti. Bála som sa, aby som nedostala nejakú infekciu, tak Alexander navrhol, že mlieko zo mňa vysaje on, aby mi uľavil," približuje Rachel. Spočiatku vraj z toho mali divný pocit, no hneď po tom, ako to prvýkrát spravili, zistili, že je to "strašne fajn".

Podľa Alexandra materské mlieko chutí úplne inak ako to bežné kravské, ktoré predtým konzumoval. "Prospieva mu, pretože je veľmi výživné. Dva roky nebol prechladnutý, odkedy ho začal piť a taktiež jeho koža vyzerá oveľa lepšie," podotkla trojnásobná matka.

Manželia tvrdia, že sú si teraz oveľa bližší než kedykoľvek predtým a že dojčenie puto medzi nimi ešte viac posilnilo. Baileyová, samozrejme, najprv nakŕmi svoje deti a až potom muža. Ten podľa jej slov zvykne byť prisatý na každom prsníku päť až desať minút. Vzhľadom na to, že je táto téma je ešte stále tak trochu tabu, manželia sa rozhodli, že o nej verejne prehovoria, pretože sú presvedčení o tom, že nerobia nič zlé a nehanbia sa za to. Keďže ale Rachel medzičasom prestala dojčiť svoje najmladšie dieťa, produkuje menej mlieka a tým pádom sa Alexandrovi menej ujde.