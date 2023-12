Bývalá pornoherečka, ktoré scény ju najviac bavili: Páni, možno budete zaskočení!

(Zdroj: Instagram/thereallisaann)

Lisa Ann Corporová, ktorá sa začala angažovať v zábavnom priemysle pre dospelých ako 18-ročná, s pribúdajúcim vekom začala hrať v pornofilmoch so zameraním MILF. "Termín MILF sa objavil v rovnakom čase ako Zúfalé manželky, keď bolo veľmi sexi vidieť manželku, ktorá zostala doma, spávať so záhradníkom," povedala pre News.com.au.

Skvelá vec na hraní MILF spočívala podľa Lissy v tom, že scény boli oveľa menej grafické a intenzívne. "MILF má kontrolu. Myslím si, že s pribúdajúcimi rokmi v tomto biznise je to pre mnohé ženy to, čo chceme," povedala. Tiež si vraj užívala kostýmy, pretože zahŕňali detailnejšiu spodnú bielizeň, ako sú pančuchy a zavinovacie šaty.

Corporová zároveň prezradila, že v porne sa málo zdôrazňuje dôležitosť používania kondómov a bezpečného sexu. To by rada zmenila. Rovnako jej prekáža to, že sa v pornografických materiáloch sa málo hovorí o súhlase. "Na konverzáciách o súhlase nie je nič zlé predtým, ako s niekým máte sex. Je to vlastne použitie vášho hlasu na to, aby bol zážitok taký, aký ho chcete," dodala.