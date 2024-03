Žena ako 12-ročná prežila pád lietadla: Vo vode počula... Z tohto vám nabehne husia koža!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Bahia Bakariová mala len 12 rokov, keď 30. júna 2009 spolu so svojou matkou nastúpila na let spoločnosti Yemenia Airways z Paríža na Komorské ostrovy. Airbus A310 sa však pri klesaní zrútil do mora. Na palube bolo v tom čase 141 cestujúcich a 11 členov posádky a ona ako jediná prežila. Jemenský národný letecký dopravca čelil obvineniam zo zabitia a neúmyselného zranenia v dôsledku havárie. V roku 2022 Bakariová na súde v Paríži opísala okolnosti tragickej udalosti. „Keď sme pristávali, začala som cítiť turbulencie, ale ľudia neboli znepokojení. Potom som pocítila elektrický šok a prebrala som sa vo vode,“ povedala pre CNN. „Nepamätám si, čo sa stalo medzi sedením v lietadle a ocitnutím sa vo vode. Mám okno,“ dodala.

Televízna a rozhlasová spoločnosť ABC vtedy informovala, že Bakariová sa chytila kusu trosiek a použila ho, aby sa udržala na hladine, zatiaľ čo lietadlo klesalo pod hladinu. Vo vode zostala 11 hodín a zachránili ju rybári. Pamätá si, že počula ženské hlasy, ktoré kričali o pomoc v komorskej reči, ale ona napokon zaspala. Keď sa zobudila, bola úplne sama.

(Zdroj: Profimedia)

Spomína si, ako čakala vo vode na pomoc. „Trvalo to veľmi dlho. Takmer som to vzdala a skoro som stratila nádej. Pomyslenie na mamu mi pomohlo vydržať. Presvedčila som sa, že všetci okrem mňa sa dostali domov v poriadku,“ prezradila. Našťastie sa podarilo zachrániť ju. Skončila v nemocnici v Moroni. Počas nehody utrpela zlomeninu kľúčnej kosti, bedrového kĺbu a ďalšie zranenia. „Nemám žiadne fyzické následky, ale moja matka zomrela. Boli sme si veľmi blízke,“ priblížila.

V septembri 2022 súd rozhodol, že spoločnosť Yemenia je vinná z neúmyselného zabitia za nehodu, informoval Reuters. Nariadil jej zaplatiť pokutu 224 500 dolárov (205 473 eur). Letecká spoločnosť tiež musela zaplatiť odškodné vo výške 998 000 dolárov (13 417 eur) a súdne trovy jedinej preživšej Bakariovej, ako aj rodinám 65 francúzskych občanov, ktorí zahynuli. Predseda združenia rodín obetí Said Assoumani dodal: „Francúzska justícia uznala, že Jemenia sa dopustila vážnych chýb. Rozhodnutie je správne a zodpovedá našim očakávaniam.“