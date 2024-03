Viete, na čo slúži toto skryté tlačidlo vo vašom vozidle? Mnohí o ňom ani len netušia, pozrite!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Je veľa vecí, ktoré o svojom aute možno neviete, či už je to málo známe tlačidlo na vašej palubnej doske alebo účel určitého dizajnu. Premýšľali ste však niekedy nad tlačidlom na vašom bezpečnostnom páse?

Vďaka účtu na TikToku, známemu ako @epiccfacts, ľudia spoznali účel čudného tlačidla na bezpečnostnom páse vo vozidle. „Malé tlačidlo na vašom bezpečnostnom páse má zabrániť tomu, aby pracka prešla okolo. Takže bude vždy na správnom mieste, keď sa pôjdete pripútať,“ uviedol autor videa. Stručne povedané, tlačidlo zabezpečuje, že sa môžete zakaždým rýchlo pripútať.

Video nazbieralo viac ako 362 000 pozitívnych reakcií a stovky komentárov. „Páni, ten bezpečnostný pás ma prekvapil, to by mi nikdy nenapadlo,“ napísal jeden z komentujúcich. Iní diváci však uviedli, že funkcia tlačidla je pomerne očividná a ľahko dedukovateľná. „Každý o tom vie,“ poznamenal ďalší komentujúci. „Je to celkom zrejmé,“ dodal iný.

Vo svojom videu sa však TikToker podelil aj o ďalšie dva zábavné fakty, pričom jeden sa týkal šuplíka, ktorý nájdete pod rúrou. Kým mnohí doň odkladajú hrnce alebo plechy, jeho skutočný účel spočíva v tom, že udrží vaše jedlo teplé. Pokojne tak do tohto šuplíka môžete nabudúce vložiť hrniec s ryžou či pečeným mäsom. Druhým faktom je, že ak chcete uvariť porciu špagiet pre jedného, stačí, keď surové špagety vložíte do diery v špeciálnej naberačke určenej na špagety.