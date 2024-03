Astronómovia sú ostražití, majú na to dobrý dôvod: Konečne odhalili, kedy obávaný asteroid zasiahne Zem!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Presnejšie pozorovania jeho dráhy v priebehu rokov ukázali, že v skutočnosti sa v roku 2029 priblíži k Zemi až na 40 000 kilometrov. Podľa štatistík nás minie, pokiaľ prirodzená zrážka Apophisu s iným prelietavajúcim objektom nezmení jeho dráhu. Astronómovia vypočítali, aké je riziko. Dňa 13. apríla 2029 sa Apophis dostane len 37 399 kilometrov od Zeme. Malé postrčenie od iného objektu môže v budúcnosti spôsobiť veľkú odchýlku. Koniec koncov, keď misia NASA DART presmerovala asteroid Dimorphos, dokázala práve to a tiež úplne zmenila jeho tvar.

„Vzhľadom na to, ako blízko bude Apophis prechádzať okolo Zeme, existuje možné riziko, že odchýlka od jeho súčasnej trajektórie môže Apophis posunúť bližšie k tomu, aby do nás narazil," uviedol vo vyhlásení spoluautor Benjamin Hyatt, vysokoškolský študent na univerzite vo Waterloo. „Hypoteticky by takéto vychýlenie mohlo spôsobiť, že sa iný asteroid zrazí s Apophisom, čo nás motivuje k štúdiu tohto scenára, akokoľvek je nepravdepodobný," dodal. Hyatt a hlavný autor, profesor Paul Wiegert zo Západnej univerzity, vypočítali trajektóriu 1,3 milióna známych asteroidov v slnečnej sústave.

Zisťovali, ako sa tieto vesmírne skaly budú pohybovať v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov. Cieľom bolo zistiť, či sa niektoré z nich nedostanú príliš blízko k Apophisovi, a ak sa tak stane, či Apophis nenaberie nebezpečnejší kurz. Ich výsledky našťastie ukazujú, že šanca, že sa tak stane, je nulová. „Pomocou podrobnej počítačovej simulácie našej slnečnej sústavy sme vypočítali dráhy všetkých známych asteroidov a vyhodnotili sme možnosť takejto udalosti," povedal Wiegert. „Našťastie sa takéto zrážky nepredpokladajú," dodal.

(Zdroj: Getty Images)

V súčasnosti sme pred Apophisom v bezpečí, ale vedci ho stále študujú. Práve teraz cestuje misia s názvom OSIRIS-APEX, ktorá ho študuje a navštívila aj najnebezpečnejší známy asteroid Bennu a priniesla z neho obrovskú vzorku vrátane niečoho, čo sme tu ešte nikdy nemali. „Asteroid Apophis nás ako druh fascinuje od svojho objavu v roku 2004. Bol prvou reálnou hrozbou zo strany asteroidu pre našu planétu," povedal Wiegert, člen Inštitútu pre výskum Zeme a vesmíru. „Aj teraz, keď vieme, že je na najlepšej ceste nás bezpečne minúť, astronómovia zostávajú ostražití. Je to asteroid, ktorý jednoducho nemôžeme prestať sledovať," uviedol ďalej. Štúdia je k dispozícii na preprintovom serveri arXiv.