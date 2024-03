Fitness odborníčka ukázala jednoduché cvičenie pre ženy po menopauze: Zbaví vás brušného tuku, skúste to!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Fanúšička fitness a TikTokerka známa ako Siobhan tvrdí, že pozná jednoduchý a účinný trik na redukciu brušného tuku. Ženy, ktoré sú príliš zaneprázdnené a majú minimum voľného času, navyše poteší skutočnosť, že ide o cvičenie, ktoré im zaberie iba desať minút. „Pre začiatočníkov je to skvelé, aj keď ste roky necvičili!“ presviedča Siobhan pochybovačov. V 10-sekundovom videu stojí na jogovej podložke s nohami od seba. Prsty má prepletené, keď zdvíha pravé koleno k ľavému lakťu a zároveň krúti trupom. Divákom odporúča precvičovať obidve strany v rozsahu 30 sekúnd a proces zopakovať trikrát. „Je to úžasné. Len tak ďalej,“ nadchýna sa jedna z komentujúcich. „Urobila som to raz a som zadýchaná,“ priznala sa ďalšia. „Výborne, zvládla si to,“ odpovedala Siobhan. „Bude to ľahšie,“ dodala.

Ženy počas menopauzy často trpia návalmi horúčavy, nočným potením, suchosťou pošvy, depresiami, priberaním na váhe a ďalšími frustrujúcimi stavmi. Namiesto bokov a stehien naberajú objem najmä v brušnej oblasti. Ide o výsledok hormonálnych zmien, úbytku svalovej hmoty, spomaleniu metabolizmu a genetiky. „Zmeny v životnom štýle, ktoré som urobila, aby som sa dostala späť do čiernych nohavíc, si vyžiadali viac času a tvrdej práce, ako to bolo v mojich mladších časoch. Pomaly to funguje, ale prínos pre moje zdravie stojí za to,“ uviedla pre portál Today registrovaná dietologička Kristin Kirkpatricková.

Odborníci na výživu odporúčajú ženám v menopauze vyhýbať sa niektorým potravinám, aby predišli ukladaniu tuku v brušnej oblasti a udržali si štíhly pás. Lekár a špecialista na obezitu Nick Fuller z Univerzity v Sydney však uviedol, že nie je možné zamerať sa na redukciu tuku iba v jednej oblasti tela. „Je to mýtus. Nemôžeme kontrolovať, kde naše telo stráca tuk, ale môžeme dosiahnuť výsledky v konkrétnych oblastiach tým, že sa zameriame na celkový úbytok tuku,“ vysvetlil pre portál The Conversation.