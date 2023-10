Trápi vás bolesť či stuhnuté ramená? Vyskúšajte tento jednoduchý cvik, neoľutujete!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Brendon Talbot z Toronta zverejnil na TikToku video, ktoré ukazuje jeho techniku na predĺženie mäkkého tkaniva okolo ramena. V krátkom videu si položí rameno na stôl, potiahne sa za lakeť a nakloní sa cez rameno. Cvičenie je však nevhodné pre ľudí s poranením ramena a tí, ktorí pociťujú bolesť, by mali okamžite prestať. "Neskúšajte to, ak máte nejaké základné problémy s ramenom. Ak vám to spôsobí bolesť alebo nepohodlie, okamžite prestaňte a poraďte sa so svojím lekárom," upozornil Talbot.

Mnohí mu za tento tip poďakovali. "Doslova to isté robím v práci. Nevedel som, že je to prospešné. Cítim sa dobre, keď mám stiahnuté rameno," zasmial sa jeden z komentujúcich.

Opakované činnosti nad hlavou, ako je zdvíhanie detí alebo siahanie po poličkách, často vedú k bolestiam ramien. Fyzikálny terapeut James Koo navrhol umiestniť dlhú palicu, dáždnik alebo násadu metly na chrbát po celej dĺžke chrbtice, od krížov po krk. Zatiaľ čo držíte palicu za chrbtom s jednou rukou za krkom a druhou v dolnej časti chrbta, precvičte si sedenie a státie tak, že priložíte boky dozadu k stoličke, pričom predmet bude stále pritlačený na chrbát. Urobte tri sady po desať, trikrát týždenne.