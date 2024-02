Neuveríte, koľko má táto sexi blondínka rokov: Ľudia jej tipujú o tridsať menej, toto je jej tajomstvo

(Zdroj: Instagram/cinchtraining)

Vďaka mladistvej žiarivej pleti, lesklým blond vlasom a pevnej atletickej postave sú ľudia často šokovaní, keď im Nikki Ellisová povie, koľko má rokov. „Tento rok sa chystám osláviť svoje 58. narodeniny,“ uviedla dvojnásobná mamička a osobná trénerka z Melbourne pre austrálsky spravodajský portál news.com.au. „Väčšina ľudí predpokladá, že mám okolo tridsiatky. Predtým to bolo dokonca 29 rokov. Je to šialené, keď sa pozerám na svoje fotky v tomto veku. Mám pocit, že ako tridsaťročná vyzerám oveľa staršie ako teraz," povedala ďalej. Ľudia sú vraj šokovaní, keď im prezradí, koľko má v skutočnosti rokov. „Dnes ráno som stretla pani, ktorá takmer spadla zo stoličky a stále sa vracala k tej istej téme a ubezpečovala sa, či mám 57 rokov. Bolo to veľmi milé,“ dodala.

Ellisová vlastní štúdio Cinch Transformation Studio v severovýchodnej časti Melbourne a vždy sa zaujímala o zdravie a fitnes. Domnieva sa, že práve toto jej pomohlo udržať si úžasnú postavu. Vášeň pre aktívnu činnosť pramení z detstva. Jej otec bol športovec a mama bojovala s chronickou chorobou. To ju presvedčilo, že je dôležité starať sa o svoje zdravie. Hoci v 80. rokoch 20. storočia bola zarytou fanúšičkou aerobiku, pri pohľade späť vidí, ako bola neustále unavená z veľkého množstva kardio cvičenia. Teraz, keď sa zameriava na zdvíhanie činiek a budovanie svalstva, sa cíti a vyzerá mladšie ako kedykoľvek predtým. „Keď som vyrastala, vždy som si uvedomovala, aké dôležité je byť fit a aké požehnanie je mať telo, ktoré sa dokáže hýbať,“ povedala. „Nie každý má to šťastie. Určite som mala obdobia, keď som netrénovala a tiež fázy, keď som bola úplne posadnutá aerobikom. Moje stravovanie bolo všelijaké a neustále kardio mi spôsobovalo útlm, takže sa teraz cítim mladšia ako vtedy,“ dodala.

Pocit mladosti si testuje podľa toho, ako veľmi sa cíti byť nabitá energiou, či má ráno chuť vyskočiť z postele, či je šťastná alebo má zahmlený mozog, či dokáže bežať na električku a či je schopná zdvíhať veľmi ťažké veci. Typický deň pre Ellisovú znamená, že vstáva pred východom slnka, aby odučila niekoľko hodín silového tréningu a spinningu a potom si dá kávu a raňajky. Zvyčajne posilňuje štyri až päť dní v týždni a každé popoludnie venčí svojich psov, vďaka čomu sa jej podarí prejsť 10 000 krokov denne. Hoci nedodržiava žiadnu konkrétnu diétu, snaží sa, aby jej jedlá boli zdravé a vyvážené. Jej tréning je zameraný na svaly, to znamená, že dáva prednosť silovému tréningu pred ostatnými spôsobmi cvičenia. „Jem veľa ovocia a zeleniny a snažím sa každý deň skonzumovať 100 g bielkovín. Mám rada celozrnné výrobky a trochu zdravého tuku. Zameriavam sa na stravu, ktorá ma udrží zdravú čo najdlhšie bez toho, aby som sa cítila čo najviac obmedzovaná. Chcem sa cítiť sýta, najedená a mať radosť z jedla,“ vysvetlila.

Jej hlavné tipy na udržanie mladistvého vzhľadu sú celkom jednoduché, ale pre niektorých ľudí je často zložité riadiť sa nimi. Popri posilňovaní, konzumácii veľkého množstva vody a vyváženej strave, Ellisová nepije alkohol a verí, že aj to jej pomohlo udržať si mladý vzhľad. Taktiež používa opaľovací krém, ktorý si opakovane nanáša počas dňa. Nosí aj veľké klobúky, aby si chránila pokožku pred škodlivým UV žiarením. Zároveň verí v dôležitosť duševného zdravia, počas dňa medituje, počúva hudbu a píše si denník. Je tiež hrdá na svoju pleť. „Rada si pravidelne nechávam ošetrovať tvár, či už u profesionála, alebo doma,“ hovorí. „Rada chodím von do prírody. Žiadna hudba, len vy a príroda. Je to upokojujúce,“ uviedla ďalej.

Podľa jej slov môžu ženy (najmä staršie) otáľať s príchodom alebo návratom do fitnes. Podelila sa preto o niekoľko tipov pre tých, ktorí chcú začať so zdravším životným štýlom. „Ak môžete, nájdite si miesto, kde sa budete cítiť dobre,“ povedala. Posledný tip Ellisovej, ako sa cítiť a vyzerať mlado, bol celkom jednoduchý: „Buďte láskavý! Nič vám nepridá na nálade tak, ako náhodné prejavy láskavosti,“ uviedla. „Som si istá, že nám to pomáha vyzerať a cítiť sa večne mlado.“ Celkovo sa tak jej odporúčania dajú zhrnúť do piatich tipov: zdvíhajte činky, jedzte výživnú stravu, bavte sa a milujte ľudí, každý deň sa natierajte opaľovacím krémom a choďte čo najviac pešo.