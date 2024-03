Seniorka (76) sa stala obeťou podvodníkov: Podľahla často využívanej PRAKTIKE, svoje úspory už neuvidí!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Sedemdesiatšesťročnú Susan Guthrieovú telefonicky oslovili podvodníci, ktorí sa vydávali za zamestnancov Microsoftu a prehovorili ju, aby peniaze vložila na ich účet, informuje denník New York Post. Presvedčili ju, že jej počítač bol napadnutý hackermi a pokiaľ neprevedie peniaze, môžu ju okradnúť. „Cítila som, že sú dôveryhodní a bola som si istá, že sa o problém postarajú,“ uviedla Guthrieová. „Keď som to zistila, bola som zničená. Cítila som sa naozaj hlúpo,“ dodala. Dcéra Sarah-Lynn Guthrieová uviedla, že podvodníci získali prístup k počítaču jej mamy 5. februára po tom, čo klikla na vyskakovacie okno, ktoré obsahovalo falošné číslo Microsoftu. Po telefóne podvodníci inštruovali jej mamu, ako im previesť svoje celoživotné úspory do úschovy, kým sa nepodarí zastaviť hackerov.

Podvodníci jej poskytli identifikačné údaje spoločnosti Microsoft a správali sa k nej láskavo. „Naozaj choré bolo, že podvodníkom hovorila: ‚Prečo by ma niekto okrádal, som len stará dáma, úplne sama a chudobná‘ a oni s ňou súcitili,“ uviedla ďalej dcéra. Podvodníci Guthrieovej povedali, aby vybrala peniaze a vložil ich pomocou bitcoinového bankomatu v neďalekej vinárni. „Tých 25 000 dolárov (22 949 eur) bolo všetko, čo jej zostalo,“ povedala Sarah-Lynn. „Moji rodičia prišli pri havárii v roku 2008 o všetko a ona teraz uviazla v malom byte, ktorý si so svojou sociálnou podporou sotva môže dovoliť,“ dodala. Podvodníci sa najskôr ubezpečili, že Guthrieová nezavolá príbuzným alebo priateľom o radu tým, že ju varovali, že hackeri budú mať prístup k telefónu kohokoľvek, komu zavolá.

Nakoniec však o prevode povedala svojmu fyzioterapeutovi. Ten kontaktoval jej dcéru, ktorá konfrontovala svoju matku. Keď Sarah-Lynn povedala Guthrieovej, že hovorila s podvodníkmi a nie s Microsoftom, jej mama jej takmer odmietla uveriť. „Podvodníci sú ako hypnotizéri,“ prezradila dcéra. Nakoniec išli do banky, aby sa porozprávali s manažérom pobočky. Až tam si Guthrieová uvedomila, že jej dcéra má pravdu a že skutočne sa stala obeťou podvodníkov. „To, čo ju nakoniec presvedčilo, bolo, keď jej riaditeľ pobočky banky povedal, že peniaze sú preč,“ priblížila Sarah-Lynn.

(Zdroj: Getty Images)

Dvojica predala informáciu federálnej polícii a polícii v arizonskom meste Mesa, kde Guthrieová žije, ale keďže peniaze boli prevedené pomocou bitcoinu, úrady nie sú schopné vysledovať zločincov ani finančné prostriedky. Sarah-Lynn však pre svoju matku založila účet na crowdfundingovej stránke GoFundMe a rýchlo sa jej podarilo vyzbierať viac ako 27 700 dolárov (25 421 eur). „Je neuveriteľné, ako rýchlo sa ľudia dali dokopy. Keby to tak nebolo, moja matka by bola stratená a ja by som sa o ňu musela starať,“ dodala dcéra.