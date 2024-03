Muž pobúril ľudí bizarnou praktikou prania: Neuveríte, čo dáva do práčky! Veď to je choré

(Zdroj: TikTok/sebby_tv)

Jeho jedinečný postup zahŕňa používanie vešteckých tyčí na nájdenie ideálneho vibračného miesta na dvore. Keď ho nájde, prenesie tam svoju portálovú práčku a pridá vodu, prací prášok, himalájsku soľ a energetické kryštály. Následne zakryje práčku sieťkou, aby zachytil starú energiu. Video naberie prekvapivý spád, keď tvorca na vrch práčky umiestni zariadenie, ktoré sa zvyčajne používa pri vyšetrovaní paranormálnych javov, aby ju chránilo pred vonkajšou energiou.

Vo videu influencer vysvetľuje ďalšie kroky svojho procesu prania a uvádza, že po ukončení pracieho cyklu vypustí vodu z práčky, čím umožní starej energii odtekať do trávy. Keď je oblečenie suché, spustí poslednú fázu procesu čistenia a do nádoby vloží vibráciu s frekvenciou 637 hertzov a obalí ju alobalom. Každý kus odevu do nádoby vloží samostatne na približne päť až 10 sekúnd. Okrem toho oblečenie suší za pomoci špeciálnej lampy, na ktorej sú prilepené peniaze. To údajne do jeho života priťahuje prosperitu a bohatstvo.

Po tomto procese je oblečenie pripravené na nosenie počas nasledujúcich 90 dní. V príspevku na TikToku napísal: „Je to príjemný pocit, mať opäť čisté oblečenie.“ Niektorých používateľov sociálnych sietí jeho netradičná metóda pobavila, iní sa pýtali, či ide o vtip alebo reálnu rutinu. Jeden z používateľov napísal: „Nezamestnaný muž so zaujímavou mašinkou." Ďalší žartoval: „Takto vyzerá náboženstvo pre ateistov."