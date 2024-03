Muž, ktorý spadol z vesmíru: Z posledných slov kozmonauta mrazí, takto opísal moment tesne pred smrťou

(Zdroj: Profimedia)

Vladimir Michajlovič Komarov sa stal známym ako „muž, ktorý spadol z vesmíru“, keď jeho kozmická loď havarovala. Sojuz 1 bol kozmický let s posádkou sovietskeho vesmírneho programu. Napriek tomu, že jeho smrť je dobre známa, podrobnosti okolo nej boli od incidentu zahalené v tajnosti. Komarovova posledná cesta v rámci vesmírnej misie sa uskutočnila 23. apríla 1967 počas 24 hodín, pričom kozmonaut obehol Zem celkom 16-krát. Kozmická loď pozostávala z dvoch solárnych panelov, ktoré dodávali energiu na tento manéver, no jeden z nich sa nepodarilo nasadiť, čo kozmonautovi zabránilo dokončiť jeho misiu, informuje výskumný projekt Institute of the Cosmos.

Kozmická loď dosiahla výšku 7 010 metrov, keď začala klesať a Komarovovi sa nepodarilo roztvoriť padák. Vesmírny prieskumník vedel, že zomrie. Počas toho, ako sa jeho kozmická loď rútila na Zem, Komarov hovoril s Alexejom Kosyginom, vtedy vysokým predstaviteľom Sovietskeho zväzu. Kontroverzná historická kniha z roku 2011 s názvom „Starman: The Truth Behind the Legend of Yuri Gagarin“ podľa portálu Vice tvrdí, že Komarov povedal: „Táto diabolská loď! Nič, na čo položím ruky, nefunguje správne.“

Napriek týmto tvrdeniam sa v oficiálnom prepise posledných momentov Komarova z Ruského štátneho archívu uvádza, že jednou z posledných vecí, ktoré povedal kolegom, bolo: „Cítim sa výborne, všetko je v poriadku.“ Len o pár chvíľ neskôr údajne povedal: „Ďakujem, že ste to všetko odvysielali. Došlo k rozpadu.“ V knihe sa tiež píše, že Komarovova kozmická loď mala pred odletom 203 štrukturálnych problémov. Komarovov záložný pilot, vôbec prvý človek vo vesmíre, Jurij Gagarin, údajne argumentoval za odloženie ich misie. To sa však nestalo a následky boli skutočne tragické, Podľa správ Komarovove zuhoľnatené pozostatky pripomínali hrudku a bolo možné rozoznať iba jeho pätovú kosť.