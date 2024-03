Kulturistka je ženskou verziou Hulka: Denne dostáva stovky správ o mužov, toto všetko od nej žiadajú

(Zdroj: Instagram/jackie.shehulk)

Tridsaťštyriročná rodáčka z Holandska sa môže pochváliť 48 500 sledovateľmi na Instagrame, kde často zdieľa zábery zo svojho cvičenia v posilňovni a zápasov. Potetovaná brunetka, ktorá má veľmi pôsobivú postavu, dúfa, že bude vzorom pre ostatné ženy. Hovorí však, že ľudia sú často šokovaní jej postavou a na verejnosti na ňu mnohí zízajú.

Koornová prezradila, že muži jej často píšu správy a niektorí dokonca žiadajú, aby ich zdvihla, zatiaľ čo ďalší ju žiadajú o ruku. „Dostala som aj správy s otázkou, či mi môžu pobozkať ruky alebo požiadať o fotografie nôh, že za to zaplatia. Dostávam aj ponuky na sobáš, čo považujem za dosť intenzívne. Ako môžu len tak napísať do správy ‚Chcem si ťa vziať‘, akoby to nebolo nič vážne. V tomto smere som veľmi tradičná a neviem sa s tým stotožniť,“ uviedla pre britský denník Daily Star.

Verí, že zdieľanie jej postavy – vrátane jej výšky a vydutých svalov – pomáha iným ženám. „Iným ženám to dáva pocit istoty, že aj ony môžu byť pri tom a zvládať takéto veci. Vďaka tomu sa cítim dobre,“ povedala. Napriek tomu priznala, že ľudia z nej nevedia spustiť oči a muži sa je často boja. „Ale tiež žartom varujú ostatných: ‚Nehnevajte ju, chytí vás, je silná‘. Viem, že môžem pôsobiť dosť zastrašujúco, a preto sa zúčastňujem aj wrestlingových šou. Vnútri mám dobré srdce a nikdy by som nikomu neublížila,“ uviedla.

Koornová plánuje bojovať v zápase World Wrestling Entertainment (WWE) a oslovuje ďalšie zápasníčky, no momentálne nemá veľa šťastia. „Zatiaľ žiadna odpoveď od žiadnej z nich,“ povedala. V jednom z videí na Instagrame je vidieť, ako Koornová cvičí v posilňovni a ako udiera do zaveseného boxerského vreca. Vedľa nej je ďalšia žena, ktorá používa boxerské vrece, a v šoku začne cúvať. Koornová sa potom zastaví a usmeje sa na druhú ženu.