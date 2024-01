Dievčina (25) náhodou odhalila, že ju podvádza priateľ: Alen ten bizarný spôsob, ako to zistila...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podvádzanie nie je správne, a to za žiadnych okolností. A ak máte doma "ukecaného" domáceho miláčika, mali by ste byť obzvlášť opatrný. V opačnom prípade môžete dopadnúť ako muž, ktorého neveru nabonzoval vlastný papagáj Percy. Keď totiž prišla k nemu na návštevu priateľka, tak začal vykrikovať, že "miluje inú ženu". Jeho partnerka na Reddite vysvetlila, že operenec neustále spomínal meno "Jess". Táto skutočnosť v nej vyvolala podozrenie, že jej priateľ si do domu vodí okrem nej aj inú ženu.

(Zdroj: Getty Images)

Dvadsaťpäťročná autorka príspevku si zároveň všimla, že jej o rok starší partner si po papagájovej explózii slov začal nervózne kontrolovať telefón a nahneval sa na ňu, keď sa ho spýtala, kto je Jess. "Ocitla som sa v najzvláštnejšej a najzamotanejšej situácii. Predstavte si toto: počas rodinnej oslavy u rodičov môjho priateľa papagáj nechtiac vyzradí chúlostivú záležitosť a zdá sa, že vedel o údajnej afére, do ktorej je zapletený môj priateľ. Počas celého večera Percy stále kričal, že miluje inú ženu menom Jess, a to NIE je moje meno. Spýtala som sa ho, o čom ten papagáj točí. On sa na tom zasmial a nazval ho bláznivým a vtipným vtákom. Neskôr večer som si všimla, že priateľ nervózne kontroluje svoj telefón a vždy ho necháva otočený displejom nadol," približuje.

(Zdroj: Getty Images)

Nakoniec vraj prelomila napätie a spýtala sa priamo, kto je Jess. Priateľ sa na ňu osopil, že sa nechala znervózniť vtákom. Jeho rodičia sa snažili situáciu upokojiť, ale hneval sa aj na nich. Dievčina preto odišla domov sama a odvtedy vraj s priateľom nehovorila. Viacerí komentujúci podotkli, že papagáje sa naučia frázy, ktoré sa im opakujú. Znamená to, že by musel o Jess počuť veľakrát, aby povedal jej meno. Ďalší ponúkol inú teóriu: "Najprv som chcel povedať, že ten vták možno opakoval dialóg z televízneho programu, ale tvoj priateľ sa určite správal podozrivo. Možno budeš musieť začať s nejakou detektívnou prácou."