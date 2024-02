Parkovisko v nákupnom centre vyrazilo ľuďom dych: Geniálny nápad, pozrite! Slováci, toto by potešilo aj vás

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Parkovisko v nákupnom centre Glebe Hill v rezidenčnej lokalite Howrah v austrálskej Tasmánii vyzerá na prvý pohľad ako väčšina ostatných. Avšak namiesto jednej bielej čiary oddeľujúcej každé miesto má toto konkrétne parkovisko obdĺžnikové boxy medzi každým priestorom, čím sa zväčšuje veľkosť medzery medzi autami. Vďaka dôvtipne nakresleným čiaram tak môžu návštevníci nákupného centra zaparkovať a vystúpiť oveľa jednoduchšie bez toho, aby poškodili vedľastojace vozidlo.

(Zdroj: Facebook/Tasmania Parking Fails/Shane Smith)

Fotografiu parkoviska publikoval do skupiny na Facebooku s názvom Tasmania Parking Fails muž menom Shane Smith. „Všetky parkoviská by mali používať túto metódu pre čiarové značenie,“ uviedol v príspevku. „Použité dvojité čiary sú od seba vzdialené približne 600 milimetrov. Ako je znázornené na fotografiách, vďaka tomu môžete otvoriť dvere bez nárazu do susedného auta,“ napísal ďalej Smith. Dodal, že si uvedomuje, že ani táto metóda úplne nezabráni poškodeniu vozidla, no minimálne toto riziko eliminuje.

Viacerí komentujúci priznali, že tento nápad je jednoducho geniálny. „Absolútne elitný zážitok z parkovania, to nemožno poprieť,“ napísal jeden z používateľov sociálnej siete. „Najlepšie navrhnuté parkovisko, na ktorom som kedy bola,“ pridala sa ďalšia. „Uľahčuje to nasadzovanie detí do auta,“ podotkla iná komentujúca.