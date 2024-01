Študentka (20) si objednala balík od známej spoločnosti, teraz zúri: Pozrite, kde ho kuriér nechal!

(Zdroj: TikTok/allisondaffron)

Dvadsaťročná študentka Allison Daffronová a jej rodina začiatkom nového roka prišli o strechu nad hlavou. Kvôli elektrickému požiaru im vyhorel celý dom. Zostala po ňom len kopa popola a obhorených trosiek. Všetci členovia domácnosti stihli z domu ujsť, no ich dve milované mačky bohužiaľ zomreli v plameňoch. Ako Daffronová informovala vo videu na TikToku, pred požiarom si objednala balík zo spoločnosti Amazon. Zostala šokovaná, keď jej kuriér tento balík doručil k troskám zhoreného domu.

Opakovane pritom kontaktovala spoločnosť, aby zmenila doručovaciu adresu. Uviedla, že Amazon adresu zmeniť odmietol a namiesto toho kuriér doručil dva balíky tam, kde bývali vchodové dvere. Vo videu vidno Daffronovú, ktorá napodobňuje telefonát s predstaviteľmi spoločnosti. „Vyhorel dom mojej rodiny. Nedovolíte nám zmeniť miesto doručenia?“ napísala k záberom. Následne ukázala fotografiu balíka pri zhorenom dome. Kuriér dokonca prešiel cez výstražnú pásku, aby doručil balík. „Na mieste činu bola nalepená policajná výstražná páska. Povedali nám, aby sme ju neprekračovali, nikto by cez ňu nemal prechádzať,“ vysvetlila študentka.

Kuriéri spoločnosti Amazon sa vybrali do sekcie komentárov, kde vysvetlili, že ako doručovatelia balíkov nemajú v takýchto prípadoch na výber. „Ako kuriérovi Amazonu sa mi to vráti, ak to nedoručím. Najmä ak sa potom niekto bude sťažovať na Amazon,“ uviedol jeden z nich. „Ako kuriérom Amazonu nám nedajú na výber, pretože ak nedoručíme každý jeden možný balík v našej dodávke, znížia sa tým metriky,“ napísal ďalší.

Daffronová v komentároch priznala, že je viac frustrovaná zo samotného Amazonu, ale podľa vlastných slov má právo byť naštvaná aj na kuriéra. „Stále ma rozčuľuje, že nie raz, ale dvakrát prešiel popod výstražnú pásku, pretože nám opäť doručil ďalší balík ku dverám,“ povedala. Zároveň poukázala na to, aké nebezpečenstvo kuriérovi hrozilo. „Bol to zlý požiar, v garáži sme mali riedidlá, lítiové batérie, na pozemku bol obytný automobil, v garáži došlo k pár explóziám motorky, bolo to toxické, nebolo to bezpečné,“ priblížila.