Žene (30) kradla susedke zásielky, dočkala sa sladkej pomsty: Takýto balík teda nečakala!

Nemenovaná 30-ročná žena v príspevku na Reddite vysvetlila, že s predchádzajúcou majiteľkou mala dohodu o tom, že jej preberie doručené zásielky. „Bola som blízkou priateľkou s ľuďmi, ktorí tam predtým žili, a mala som ich uvedených ako dôveryhodných susedov, ktorým mali doručovať balíky, ak nie som doma,“ uviedla v príspevku. Pred tromi mesiacmi sa do vedľajšieho domu nasťahovala iná susedka s deväťročným synom. Aj keď žena zmenila oprávnenie o preberaní zásielok, niektorí doručovatelia o tom nevedeli, a tak balíky odovzdali novej susedke.

„Žiaľ, niekoľko zásielok som nechala doručiť susedke, a keď som si ich išla vyzdvihnúť, poprela to alebo mi dala už otvorený balík a ospravedlnila sa, že ho omylom otvoril jej syn,“ uviedla ďalej žena. V deň doručenia ďalšieho balíka sa rozhodla pracovať z domu, aby sa ubezpečila, že balíky bezpečne dorazia k nej domov. Napriek tomu, že prijala všetky preventívne opatrenia, kuriér aj tak doručil balík do susedného domu. „Išla som rovno do domu mojej susedky, aby som jej zaklopala na dvere,“ napísala.

Susedka sa netvárila šťastne, že ju vidí, a poprela, že by vedela o doručení balíka. Nakoniec sa nahnevala a nadávala jej, aby ich nechala na pokoji. „Skôr ako som to stihla dokončiť, zabuchla mi dvere pred nosom. Očividne som bola naštvaná a znova som zaklopala na jej dvere a čakala, no ona ma minimálne 10 minút úplne ignorovala,“ prezradila žena v príspevku. Frustrovaná odišla domov a zavolala kuriérskej službe v snahe získať svoj majetok. Vtom sa ozvalo hlasné búchanie na vchodové dvere, v ktorých sa objavil susedka s plačúcim synom.

Susedka na ňu začala kričať: „Kvôli tebe mám v dome obrovského pavúka!“ Žena v príspevku vysvetlila, že zbiera tarantuly a jedna z nich bola aj v ukradnutom balíku. „Najskôr som sa bála, že ublížila jednej z mojich nových tarantúl, ale nedokázala som zadržať sarkazmus v hlase, keď som ju prinútila priznať, že dostala môj balíček,“ uviedla. Zavrela dvere a obrátila sa na operátora kuriérskej služby, ktorý bol počas susedkinej návštevy stále na linke. Incident ho pobavil. Žena zachránila svoju tarantulu, no neudržala sa a susedke odkázala, že ak jej ešte raz ukradne jeden z balíkov, zavolá políciu.

Zároveň kontaktovala všetky kuriérske služby v okolí a požiadala ich, aby už nikdy nič nenechali na susedkinej adrese. Prirodzene, ľuďom sa príbeh o oprávnenej odvete páčil. „Wow! Toto dokonca prekonalo incident, keď som zabalil mačacie hovienka do starej škatule adresovanej mne a nechal som ich pri vchodových dverách, aby ich mohol ukradnúť môj sused na prízemí,“ uviedol komentujúci. „A áno, neskôr v ten deň som našiel otvorenú škatuľu s mačacími hovienkami na vrchu nášho spoločného vonkajšieho odpadkového koša a nikdy mi neukradol ďalší balík,“ dodal.