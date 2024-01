Lekári varujú pred syndrómom syrového penisu: Páni, na toto pozor, inak vám hrozí nepríjemný problém

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - S pohlavnými orgánmi sa môže spájať mnoho problémov vrátane tých, o ktorých ľudia neradi rozprávajú. Muži sa napríklad môžu stretnúť so stavom, ktorý spôsobí, že ich penis zapácha ako syr. Experti však tvrdia, že pohlavná choroba za to nemôže.

Syndróm syrového penisu alebo smegma je stav, pri ktorom môže penis zapáchať a vyzerať ako pri pohlavnej chorobe, no v skutočnosti to tak nie je. Doktor Lawrence Cunningham z organizácie UK Care Guide pre denník Daily Star vysvetlil, že smegma je prírodná látka, ktorá pochádza z odumretých kožných buniek, olejov a iných telesných tekutín. "Vzniká v dôsledku prirodzeného procesu odlupovania kože. Kožné bunky v oblasti genitálií majú tendenciu odumierať a regenerovať sa pomerne rýchlym tempom. Ak ich nevyčistíte správne, môžu sa hromadiť a miešať s prírodnými olejmi tela. To potom vedie k smegme."

(Zdroj: Getty Images)

Charakteristický je najmä syrový vzhľad a zápach. "Pojem syrový penis je odvodený od vzhľadu a konzistencie smegmy, ktorá môže byť podobná mäkkému syru. Má tiež dosť silný zápach, ak sa pravidelne a správne nečistí," priblížil lekár. Napriek tomu smegma nie je pohlavne prenosná choroba, s ktorou si ju ľudia často mýlia. To ale neznamená, že nemôže spôsobiť ďalšie zdravotné problémy. Jej neustále hromadenie môže spôsobiť infekciu a zápal vrátane balanitídy, kedy penis sčervenie a opuchne.

"Je to prirodzene sa vyskytujúca látka, ktorá sa môže hromadiť v tele kohokoľvek, bez ohľadu na sexuálnu aktivitu. Podľa mojich skúseností smegma sama o sebe nie je škodlivá, ale ak sa nevyčistí, môže viesť k podráždeniu, zápalom a infekciám." Nie je žiadnym prekvapením, že môže spôsobiť aj problémy v spálni, keďže spôsobuje podráždenie. Navyše, zápach môže byť nepríjemný aj pre partnera, takže to nie je príjemný zážitok pre žiadnu zo zúčastnených strán. Ak sa chcete tomuto problému vyhnúť, dbajte na pravidelné čistenie genitálnej oblasti, najmä pod predkožkou.