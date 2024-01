Muž objavil v podlahe svojho domu záhadnú dieru: Pozrite, čo z nej vykúkalo

Ilustračné foto (Zdroj: TikTok/ozarkbob)

Hudobný riaditeľ rozhlasovej stanice KUAF Radio Robert Bishop na TikToku zverejnil video, ktoré doposiaľ zaznamenalo milióny zhliadnutí. Zachytáva dieru, ktorú odhalil v podlahe svojho domu v Lafayetteville v New Yorku. Vykúka z nej neznáme stvorenie.

Bishop je vášnivý nadšenec divokej zveri a často zdieľa videá zvierat, ktoré navštevujú jeho dom, vrátane vačice či netopierov. Nepodarilo sa mu však rozlúštiť identitu svojho posledného návštevníka. "Nemáme potuchy, odkiaľ sa tá diera vzala. Nepamätám si, že by tam bola, keď sme sa prisťahovali, pretože by som si to určite všimol," povedal pre spravodajský portál News 5, informuje denník New York Post.

Na záberoch je možné vidieť podzemného návštevníka, ako zvedavo vykúka z diery. „Čo je to za nos?“ spýtal sa Bishop vo videu. Robert vyzval verejnosť, aby mu pomohla pri identifikácii zvieraťa. "Myslím, že je to jazvec," uviedol jeden z komentujúcich. "To je medveď," napísal druhý. Neskôr sa ukázalo, že v skutočnosti išlo o medvedíka čistotného. Ako vidno v nasledujúcom videu, v noci vyšiel zo svojho úkrytu, pred ktorý Bishop položil misku s ovocím.