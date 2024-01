FOTO korytnačky zvnútra pobláznila ľudí: Pozrite, čo sa v nej ukrýva!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Korytnačky sú zvláštnou skupinou plazov; hoci sú to stavovce, v jednom kľúčovom aspekte sa od nich líšia. Je to vďaka charakteristickému pancieru, ktorý obklopuje ich mäkké časti. Zatiaľ čo korytnačky môžu stiahnuť svoje zraniteľné končatiny a utiahnuť sa do panciera, nedokážu sa z neho dostať úplne von.

Daily reminder that turtles are not “inside” their shells. They *are* their shells. pic.twitter.com/CS8UcDE3o2 — Ada McVean | Trans Rights Are Human Rights (@AdaMcVean) April 21, 2020

Ak by ste sa pozreli na vnútornú stranu panciera, videli by ste, že chrbtica je v skutočnosti jeho súčasťou. To dokazuje aj záber, ktorý sa na sociálnej sieti X objavil ešte v roku 2020, no opäť sa stal virálnym. "Pripomienka, že korytnačky nie sú ‚vo vnútri‘ panciera. Oni *sú* ich panciere," uviedla autorka príspevku Ada McVeanová.

Mnohých ľudí toto zistenie ohromilo. "Všetkým korytnačkám, ktorým som ublížil v rámci tejto mylnej predstavy: Prepáčte," uviedol jeden z komentujúcich. "Wau, naozaj pôsobivé. Je to dôvod, prečo ich veterinári držia pod bruchom namiesto toho, aby ich chytili za pancier? Aby im nepoškodili chrbticu?" spýtala sa ďalšia osoba.