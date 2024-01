PRIESKUM Dve tretiny Slovákov plánujú v novom roku zmeniť finančné správanie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Dve tretiny obyvateľov Slovenska plánujú v novom roku zmeniť svoje finančné a investičné správanie. Dôvodom je najmä vysoká inflácia. Polovica chce v novom roku viac sporiť, takmer polovica plánuje viac šetriť na výdavkoch a viac ako štvrtina hovorí, že chce viac investovať. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry Ipsos pre finančnú spoločnosť Ozios.

Vysoká inflácia viedla väčšinu Slovákov (52 %) k zmene finančného správania už v priebehu minulého roka. Úspory vlani hľadalo 44 % obyvateľov a 8 % začalo viac investovať. Naopak, 48 % respondentov prieskumu nezmenilo svoje finančné hospodárenie. Ako dôvod 22 % Slovákov uviedlo, že nemá dostatok voľných prostriedkov pre investovanie, 18 % neuviedlo špecifický dôvod a 7 % respondentov argumentovalo tým, že sa už zabezpečili proti inflácii. V roku 2024 sa chystá zmeniť svoje finančné správanie podľa prieskumu takmer 67 % obyvateľov Slovenska.

Naopak, tretina neplánuje na svojom prístupe k financiám nič meniť. Z ľudí, ktorí chcú inak pristupovať k financiám, chce 46 % ešte viac šetriť na výdavkoch. Polovica oslovených chce zmeniť svoj prístup k financiám tým, že začne viac sporiť. "Zmena správania Slovákov v reakcii na infláciu bude pôsobiť proti ekonomickému rastu, a to nielen z dôvodu zníženia spotreby. Polovica obyvateľov má v úmysle viac šetriť, takže prostriedky budú ležať na účtoch, a nie zvyšovať výdavky na spotrebu alebo investície," zhodnotil analytik spoločnosti Ozios Adam Austera. Celkovo 27 % z ľudí, ktorí plánujú v tomto roku zmeniť svoje finančné správanie, chce viac investovať.

Z hľadiska investícií sa viac ako pätina (21,5 %) plánuje najviac zamerať na podielové fondy, 17,9 % na akcie a dlhopisy, nasledujú nehnuteľnosti, zlato a iné drahé kovy. Vyše 8 % obyvateľov chce investovať do kryptomien. "Podľa dostupných dát investuje na finančných trhoch približne 15 % obyvateľov Slovenska. Výsledky prieskumu naznačujú, že tento počet by mohol v tomto roku narásť. To je bezpochyby pozitívna správa, keďže investovanie na finančných trhoch je dnes jediný spôsob, ako zhodnotiť svoje úspory," dodal Austera.