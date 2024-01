Jednoduchý 10-sekundový TEST dokáže odhaliť, ako dlho budete žiť: Stačí, keď urobíte toto

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

RIO DE JANEIRO - Nová štúdia naznačuje, že to, ako skoro umriete, dokáže predpovedať jednoduchý test vašej rovnováhy. Experti zistili, že ľudia, ktorí nedokážu stáť na jednej nohe po dobu desiatich sekúnd, majú väčšiu pravdepodobnosť, že zomrú v nasledujúcom desaťročí.

Brazílski výskumníci požiadali účastníkov štúdie, aby vykonali jednoduchú úlohu, ktorá zahŕňala stoj na jednej nohe a založenie rúk vbok. Tí, ktorí nedokázali udržať pozíciu aspoň desať sekúnd, mali o 84 percent vyššiu pravdepodobnosť, že počas trvania štúdie zomrú v porovnaní s tými, ktorí stoj na jednej nohe zvládli. Vedci v tlačovej správe naznačili, že boj s rovnováhou môže byť znakom straty svalovej hmoty, takže starší ľudia sú vystavení zvýšenému riziku pádov.

(Zdroj: Getty Images)

Autor štúdie Claudio Gil Araujo z kliniky športovej medicíny Clinimex v Rio de Janeiro so svojím tímom skúmal 1702 mužov a žien vo veku 51 až 75 rokov. Z nich 348 nedokázalo úspešne stáť na jednej nohe po dobu desiatich sekúnd. Väčšinou išlo o ľudí nad 70 rokov a tých, ktorí mali nadváhu alebo cukrovku. Vedci potom sledovali každú osobu v priemere sedem rokov v období od roku 2008 až do 2020. Celkovo zomrelo 123 ľudí, pričom 4,6 percenta úmrtí pozorovali v skupine, ktorá dokázala stáť na jednej nohe, a 17,5 percenta u ľudí, ktorí to nezvládli. Dokonca aj pri zohľadnení veku, pohlavia, BMI, obezity a iných zdravotných stavov bola úmrtnosť stále oveľa vyššia v druhej skupine.

Choroby srdca a rakovina boli najčastejšími príčinami úmrtia, nasledovali respiračné problémy a covid. "Na rozdiel od aeróbnej kondície býva rovnováha svalovej sily a flexibility primerane zachovaná až do šiestej dekády života, kedy pomerne rýchlo začína ubúdať. Napriek tomu hodnotenie rovnováhy nie je bežne súčasťou klinického vyšetrenia jedincov stredného a staršieho veku," uviedol Araujo. Vedci preto dúfajú, že test rovnováhy bude zavedený ako súčasť zdravotných prehliadok a pomôže predpovedať dĺžku prežitia pacienta.

(Zdroj: Getty Images)

Zatiaľ nie je presne známe, aký vplyv môže mať balančný tréning na predčasnú smrť, ale viacerí odborníci sa zhodli na tom, že cviky na rovnováhu môžu v neskoršom veku zlepšiť šance na dlhší život. Zlepšenie rovnováhy, a tým pádom zníženie rizika pádov, môže znížiť riziko hospitalizácie a veľkých operácií, ako sú výmeny bedrového kĺbu. Aj niekoľkominútový tréning denne má lepší efekt ako nerobiť nič.