Žena v bare oslavovala Silvestra: Keď dostala účet, skoro zinfarktovala! Zaplatili by ste toľko?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Lynsey zašla do luxusného päťhviezdičkového hotela v Londýne spolu so svojím manželom na silvestrovskú oslavu. V bare si objednala drink, ktorý údajne stál 18,90 libry (necelých 22 eur). Po jeho dopití dostala účet. Bola šokovaná, keď zistila, že musí zaplatiť takmer 2000 libier (2307 eur). Vo videu na TikToku vysvetlila, že si zle prečítala menu. Nápoj, o ktorom si myslela, že stojí zhruba 19 libier, v skutočnosti stál až 1890 libier (2180 eur).

Britka uviedla, že jej manžel sa na ňu kvôli tomuto omylu nahneval, odišiel z baru a nechal ju tam samú, aby účet vyrovnala. "Povedala som chlapcovi za barom: ‚Pozri, je mi to tak ľúto, netušila som, že stojí 1890 libier‘," priblížila nešťastníčka s tým, že suma v menu bola uvedená s medzerou - 18 90, kvôli čomu si myslela, že kokteil stojí 18,90 libry. Pripúšťa však, že pri bližšom preskúmaní boli ostatné ceny prezentované s bodkou uprostred a uznáva, že to bola určite jej chyba.

Keď sa barmanovi snažila vysvetliť, že za drink nemôže zaplatiť toľko peňazí, prišiel manažér. Lynsey vraj uistil, že to vyrieši. Povedal jej, aby išla do svojej izby a užila si zvyšok pobytu. Hosťka ale aj napriek uisteniu nasledujúce štyri dni strávila v napätí a robila všetko, čo mohla, aby sa vyhla návšteve baru. Nakoniec sa tam vrátila a manažér ju privítal s otvorenou náručou.

(Zdroj: Getty Images)

Táto úľava ale trvala krátko, pretože keď sa spýtala, čo sa stalo barmanovi, ktorý ju obsluhoval, povedali jej, že ho prepustili. "Rozplakala som sa. Bola som tak strašne, strašne naštvaná. Povedala som: ‚Pozrite, nestojí to za prácu toho chlapa. Zaplatím tých 2000 libier. Je mi to tak ľúto. Nebola to jeho chyba.‘" Našťastie sa ukázalo, že išlo o žart. Manažér potvrdil, že nikto neprišiel o prácu, ale dotyčný barman musel absolvovať preškolenie. Údajne sa takýto incident nestal prvýkrát a barman sa mal uistiť, že zákazníci vedia, koľko jednotlivé kokteily stoja.