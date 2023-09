Manželia pri pohľade na účet ostali v šoku: Toto im odkázala čašníčka! Pravde potom nechceli uveriť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Poplatok vo výške 15 dolárov (necelých 14 eur) naúčtovala servírka menom Katie zákazníkovi za to, že je údajne "kretén". O záber sa podelil ešte v marci tohto roku na Reddite. "Môj účet za večeru mal pre mňa správu," okomentoval ho.

K incidentu došlo v reštaurácii Westgate Bourbon Bar and Taphouse v meste Beavertone. Ako sa ale neskôr ukázalo, celé to bolo úplne inak. "Moja žena a ja sme išli do reštaurácie na jej narodeniny a obaja sme si dali koktaily. Úplne som zabudol názov drinku, keď mi prišiel účet, ale jeho názov bol ‚Ste kretén, pán Burton‘," uviedol ďalej neznámy muž s tým, že ho to veľmi prekvapilo. Išlo o kokteil pozostávajúci z ginu, portského, limetkovej šťavy, medu, broskyňových bitterov a vaječného bielka, uvádza reštaurácia.

Mnohých tiež zaujímalo, čo obsahovalo prvé jedlo na účte, za ktoré manželia zaplatili 18 dolárov. Dôvodom bol jeho vtipný názov. V skutočnosti ide o sendvič z vyprážaných kuracích pŕs so syrom Havarti, šalátom, paradajkami, bazalkou a horčicou aioli na grilovanej žemli ciabatta.